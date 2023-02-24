«Сбежали пять уголовников с автоматами»: в российском Ростове началась паника из-за дезертиров «Сомали» 24.02.2023, 11:47

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В области введен план «Перехват».

В Ростовской области РФ введен план «Перехват». С Донбасса сбежали пятеро наемников печально известной группировки «Сомали» из состава оккупационной армии РФ, сообщает dialog.ua.

Информацию подтвердил в Telegram утром 24 февраля диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин).

«Сбежали 5 уголовников с автоматами и БК (боекомплектом - ред.)», - написал Стрелков.

Он уверяет, что «Сомали» сегодня является более неудачным аналогом российской ЧВК «Вагнер». Она также состоит в основном из зеков, которых используют для так называемых «мясных штурмов» украинских позиций.

«Привозят на фронт прямо в лагерных робах с номерами», - уточнил военный преступник.

С его слов, в отличие от «Вагнера», у «Сомали» нет даже минимальных успехов на поле боя.

«У «Сомали» под Авдеевкой не получается абсолютно ничего в плане продвижения вперед, ничего, кроме «утилизации» людей», - рассказал Стрелков.

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