Зеленский подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину
- 24.02.2023, 15:53
Бронетехнику отправила Польша.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля подтвердил, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Ранее об этом заявили президент Польши Анджей Дуда и польский министр обороны Мариуш Блащак.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу украинского государства во время совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким.
«Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши», - заявил Зеленский.
Отметим, что о получении Украиной первых танков Leopard 2 ранее заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, но он не назвал количество переданных машин.