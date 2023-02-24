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Зеленский подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину

  • 24.02.2023, 15:53
Зеленский подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину
фото: PAP

Бронетехнику отправила Польша.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля подтвердил, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Ранее об этом заявили президент Польши Анджей Дуда и польский министр обороны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу украинского государства во время совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким.

«Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши», - заявил Зеленский.

Отметим, что о получении Украиной первых танков Leopard 2 ранее заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, но он не назвал количество переданных машин.

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