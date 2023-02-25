Данилов: Путин запустил процесс распада России 25.02.2023, 3:10

Мир должен быть готов к этому.

Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов раскритиковал позицию по отношению к войне, которую демонстрируют некоторые европейские институции. Он отметил, что это «позорная ситуация», когда делегация РФ, члены которой поддерживают полномасштабную войну России против Украины, принимает участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Секретарь СНБО подчеркнул, что некоторые деятели хотят побудить Украину пойти на какие-то компромиссы. Данилов отметил, что европейцам тоже может угрожать Россия, поэтому им не стоит пытаться убедить Украину пойти на какие-то уступки стране-агрессору РФ.

В то же время он выразил мнение, что Запад еще окончательно не понимает, что делать с Россией, и не знает, чем завершится война.

Данилов отметил, что российский диктатор Путин полномасштабным вторжением в Украину год назад запустил процесс распада России. И миру нужно уже готовиться к такому развитию событий.

- Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься, – сказал секретарь СНБО.

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