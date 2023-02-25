ВСУ разгромили базу военных РФ во время банкета и раздачи медалей ко «Дню армии» 8 25.02.2023, 9:12

11,446

Полсотни оккупантов собрались в кафе «Ромашка» под Херсоном 23 февраля.

23 февраля ВСУ поздравили российских военных, которые собрались в кафе «Ромашка» в Великих Копанях на оккупированной части Херсонской области.

Как стало известно украинским журналистам, 23 февраля российские оккупанты на Херсонщине решили отпраздновать День защитника Отечества и заказали банкет в кафе «Ромашка». Однако после вручения наград и банкета в здание «прилетел» подарок от ВСУ. Кадры последствий удара публикует ТГ-канал «Украина 365».

Россияне опровергают потери, однако у журналиста Андрея Цаплиенко есть другая информация от украинских военных с Южного направления.

После того как полсотни захватчиков обменялись медалями, напились и разгулялись, настала очередь украинских защитников «удивлять» россиян.

«А что было потом? Все, как обычно: все оцеплено, никого не подпускают. Запустили классическое ИПСО: кафе мы сами взорвали, здесь никого не было, готовили только гуманитарные обеды для бедных. Сразу же появилось видео в ТГ-каналах, типа от патриотов (где вы видели живыми патриотов, которым позволили с 10-ти метров снимать?) Кафе разрушено, а жм*риков ни одного. Верим», - цитирует бойцов ВСУ Цаплиенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».