Белорусы по всему миру приняли участие в акциях в поддержку Украины 1 25.02.2023, 9:28

1,226

Многотысячные митинги прошли во многих странах.

Год назад, ночью 24 февраля 2022 года, российские войска вторглись в Украину. С тех пор несколько миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома и для безопасности переехали в другие страны. В годовщину войны они вышли на улицы своих городов, чтобы провести антивоенные акции, показать свою несокрушимость и призвали прекратить войну и остановить Путина.

ПОЛЬША

Варшава

Как сообщал сайт Charter97.org, в Варшаве прошел многотысячный митинг. В нем приняли участие украинцы, поляки и белорусы.

Митинг начался у российского посольства в Варшаве, продолжился шествием, а закончился еще одним митингом у Сейма Республики Польша.

Перед многотысячным митингом выступали, выражая солидарность с Украиной, подвергнувшейся российской военной агрессии, известные украинские и польские политики, общественные деятели и журналисты.

От имени белорусского народа на митинге выступили главный редактор Charter97.org Наталья Радина и мать погибшего в Украине белорусского добровольца Эдуарда Лобова Марина Лобова.

В ночь на 24 февраля украинские и польские активисты включили звуки сирены и взрывов возле жилого дома для сотрудников посольства России в Варшаве, передает «Белсат».

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Белосток

На акцию в Белостоке пришло несколько сотен человек. На митинге выступили представители белорусской и украинской диаспор, власти Белостока и депутат польского Сейма Роберт Тышкевич.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

В конце акции украинцами из Бучи, которые сейчас живут в Белостоке, были зажжены 80 свечей в цветах украинского флага. Их пронесли через весь центр Белостока и установили в одном из парков.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Краков

В польском Кракове состоялся митинг и марш под названием «Разом до перемоги», посвященные годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Мероприятию не помешали ни запреты на исполнение гимна с башни Мариацкого костела, ни то, что в знак солидарности не был подсвечен цветами украинского флага пешеходный мост через Вислу.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

«Наши войска – наши герои. Настоящие. Здесь и сейчас они защищают всех нас, нашу землю и нашу свободу. ВСУ – это наши котики! – Говорит украинка Даша, которая пришла на митинг. – Полномасштабная война, на самом деле, началась еще 9 лет назад. Но сейчас идет самый сложный период. Нам не хватает оружия, не хватает человеческой составляющей, так как в России намного больше людей, которых она направляет «на мясо». Нужна еда, лекарства, все нужно. Но мы должны победить, нет другого выбора! Если мы проиграем, то Россия пойдет дальше. Мы – единственная граница, которая ее сдерживает».

Митинг в разгаре. В воздухе чувствуются непокой вместе с надеждой. Над головами развеваются желто-голубые флаги, в руках – падающие звезды, напоминающие о невероятном количестве жертв прошлого года. Люди обнимаются, поддерживая друг друга, со сцены звучит «Шчэ не вмерла Украіна».

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Украинцев Кракова пришли поддержать и беларусы, которые считают эту войну всеобщей трагедией.

«Я задумался, брать ли бело-красно-белый флаг на этот марш. Ведь все же сейчас существует агрессия со стороны украинцев относительно официальной Беларуси. И это понятно – Лукашенко поддержал это вторжение. Но потом подумалось: как мы можем говорить о поддержке, если даже сейчас побоюсь выйти и выразить свою поддержку? У меня сейчас друзья там защищают и свою независимость в том числе. Я хочу сказать: мы – беларусы! И мы поддерживаем Украину!», – рассказывает Артем из Гродно.

Фото: Белсат

«Поддержать Украину для нас – это честь для каждого белоруса. Свобода Украины – это свобода и для Беларуси, которая также оккупирована теми же войсками. Мы всем сердцем с Украиной и желаем ей только победы. – рассказывает Светлана, которая пришла на митинг с флагом минского района Шабаны. – У каждого свой фронт, и каждый должен помогать тем, чем может. Войны не должно быть!»

Через час участники с площади Рынок Главный двинутся по улицам Кракова. Кто-то молчит, находясь в трансе от понимания, что прошел целый год с начала войны, кто-то тихонько поет, держа падающую свечу в одной руке и маленького ребенка – в другой. Но всех объединяет единая непоколебимая мысль, звучащая в самом сердце: «Слава Украине!»

ЛИТВА

В Вильнюсе участники акции прошли шествием по улицам города с большим украинским флагом.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Во время антивоенного митинга в Вильнюсе на сцене выступил президент страны Гитанас Науседа.

Фото: Белсат

ГРУЗИЯ

Тбилиси

В Батуми в годовщину вторжения россиян в Украину состоялись две акции – днем и вечером. Еще один митинг состоится 25 февраля, его проводят россияне.

Кроме акций, 24 февраля состоялся также первый благотворительный аукцион Ertad Gamarjvebisken – «Вместе к победе».

Аукцион состоял из трех блоков – грузинского, украинского и беларусского. Все вырученные средства пойдут, соответственно, на нужды грузинских, украинских и белорусских военных, воюющих на стороне ВСУ.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Большинство лотов – военные, их передали солдаты Беларусского добровольческого корпуса. Среди лотов – шевроны, футболки, шлемы от белорусских воинов, трофейные лоты – бронежилет, футболка, сухпаек россиян, другие вещи, а также четыре картины от белорусского художника Александра Берука, марки времен БНР, свитшот от Balenciaga, сделанная в поддержку Украины.

Организаторы анонсировали второй аукцион, который вскоре пройдет также в Батуми, а третий хотят провести уже в Тбилиси.

Также по случаю годовщины начала войну беларусы вышли на антивоенные митинги и шествия в Германии, Черногории, Израиле и других странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».