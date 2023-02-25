США мощно ответили на выход Кремля из соглашения о ядерном оружии 25.02.2023, 9:51

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Стратегические бомбардировщики B-52 прибыли на авиабазы в Европе.

Спустя три дня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о де-факто выходе России из Договора о стратегических наступательных вооружениях, США перебросили в Европу самолеты - носители ядерного оружия.

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress в пятницу, 24 февраля, прибыли на авиабазу Морон в Испании, сообщило командование американских ВВС в Европе.

Самолеты из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в ЕС «для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО», а также демонстрации «приверженности США коллективной обороне», подчеркнули в командовании.

Перед прибытием на испанскую базу B-52 посетили Эстонию, где совершили пролет на малой высоте в Таллине в рамках мероприятий по случаю национального дня независимости. Как отмечает командование, переброшенныые в Европу бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлением партнеров и союзников.

Напомним, 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию Путин объявил, что Россия «приостаналивает» свое участие в ДНСВ - последнем российско-американском соглашении о ядерном разоружении, которое продолжило договоры, заключенные в эпоху «разрядки» на излете холодной войны.

Подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, а затем продленный на пять лет в 2021 году, ДНСВ запрещал России и США иметь более 1550 ядерных боезарядов.

В августе российский МИД объявил, что прекращает выполнение ключевого пункта ДСНВ: американским инспекторам был закрыт доступ на ядерные объекты, которые регулируются соглашением. МИД ссылался на то, что и российские наблюдатели ограничены в своих правах: из-за санкций нет нормального авиасообщения, не выдаются визы, государства — союзники США закрывают свое воздушное пространство.

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