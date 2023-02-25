«Я не шучу»: Байден предупредил Китай 13 25.02.2023, 10:36

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Президент США резко отреагировал на «мирный план» КНР и сведения о военной помощи РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с планом Китая по «завершению войны в Украине».

Данный документ по якобы дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины выгоден лишь Кремлю, считает политик.

После недели разговоров и бурных анонсов Китай презентовал свой «мирный план», состоящий из 12 пунктов, призывающих соблюдать суверенитет. Идея Пекина о том, как быстрее закончить войну в Украине, пришлась по душе лишь Москве. Реакция Вашингтона на это будет категоричной.

«Если Путин аплодирует этому, то какая от него польза? Я не шучу, я предельно серьезен», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC News.

Политик отметил, что не видит в предложенном плане ничего стоящего внимания. Более того, президент США не верит в то, что Китай действительно готов говорить о мире в Украине. По его мнению, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, «которая абсолютно несправедлива» для Украины, «просто не рациональна».

Президент США также предупредил Китай о неизбежной реакции США, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

Байден отметил, что не ожидает от Китая подобных шагов, несмотря на заявления китайских чиновников об их вероятности.

«Я не ожидаю - мы еще этого не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России», - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что если Китай все же решит предоставить России летальное вооружение, его будут ждать серьезные санкции.

«Это была бы та же черта, которую пересекли бы все остальные. Другими словами, мы ввели строгие санкции в отношении всех, кто это сделал», - сказал Байден о поддержке российской войны.

Американский президент также напомнил, что уже предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина об экономических последствиях в случае помощи России. Байден сказал, что в разговоре с Си он упомянул, как 600 американских корпораций ушли из России, «от Mcdonald's до Exxon - во всех направлениях».

«И я сказал: «И если вы участвуете в той же жестокости, поддерживая происходящие зверства, вы можете столкнуться с теми же последствиями», - добавил Байден.

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