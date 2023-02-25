Лукашенко о планах РФ поглотить Беларусь к 2030 году: Я в этом участвую 1 25.02.2023, 12:12

1,090

Диктатор открыто признался в государственной измене.

Александр Лукашенко прокомментировал опубликованную ранее авторитетными международными СМИ информацию о планах по усилению российского влияния в нашей стране. Как сообщал сайт Charter97.org согласно документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», Кремль собирается к 2030 году полностью присоединить Беларусь.

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия. 100%. Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом», — заявил Лукашенко.

Напомним, что на днях режим Лукашенко решил ввести смертную казнь за «измену государству». Согласна законопроекту, смертная казнь, может быть применена к изменившему государству должностному лицу или военнослужащему. Стоит отметить, что согласно нормам нового закона, и Лукашенко, который активно работает на Кремль, продавая белорусский суверенитет, может сам быть расстрелян за «измену государству».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».