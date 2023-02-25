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«Хищники съедят хищника»: Зеленский предсказал судьбу Путина

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  • 25.02.2023, 14:29
  • 2,570
«Хищники съедят хищника»: Зеленский предсказал судьбу Путина
Владимир Зеленский

Россияне ликвидируют главу Кремля, почувствовав хрупкость его режима.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как в Российской Федерации падет режим Владимира Путина.

В фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения он заявил, что в России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны.

«Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу», — сказал украинский лидер.

По его мнению, обращаться к населению России нет смысла, поскольку россияне аплодируют после новостей о смерти украинцев.

«К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того, чтобы плакать, это колоссальная трагедия», — подчеркнул Зеленский.

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