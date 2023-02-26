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Украинский дрон ликвидировал сотрудников «МГБ» в Донецке

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  • 26.02.2023, 9:05
  • 3,610
Украинский дрон ликвидировал сотрудников «МГБ» в Донецке

Момент падения гранаты с воздуха попал на видео.

Украинский дрон сбросил гранату над оккупированным Донецком. Момент атаки был заснят на видео самим беспилотником.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

Как отметил волонтер Роман Синицын, это «привет сотрудникам «МГБ» и каким-то донецким мусорам от 59 бригады».

На кадрах можно увидеть раненого мужчину в российской военной форме после взрыва. Оккупанты в панике прятались. Одни моментально сбежали на машине, другие скрылись в помещении, бросив раненного. Ему пришлось уползать самостоятельно.

Волонтер Neonhandrail в Twitter установил геолокацию и показал мощный пожар на месте поражения.

Видео действительно снято в Донецке, но это окрестности города, рядом с поселком Старомихайловка.

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