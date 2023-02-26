Украинский дрон ликвидировал сотрудников «МГБ» в Донецке

Украинский дрон ликвидировал сотрудников «МГБ» в Донецке2
- 26.02.2023, 9:05
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Момент падения гранаты с воздуха попал на видео.
Украинский дрон сбросил гранату над оккупированным Донецком. Момент атаки был заснят на видео самим беспилотником.
Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.
Как отметил волонтер Роман Синицын, это «привет сотрудникам «МГБ» и каким-то донецким мусорам от 59 бригады».
На кадрах можно увидеть раненого мужчину в российской военной форме после взрыва. Оккупанты в панике прятались. Одни моментально сбежали на машине, другие скрылись в помещении, бросив раненного. Ему пришлось уползать самостоятельно.
Волонтер Neonhandrail в Twitter установил геолокацию и показал мощный пожар на месте поражения.
Видео действительно снято в Донецке, но это окрестности города, рядом с поселком Старомихайловка.
Ukrainian BMP Autocannon fire on Russian Position #Bakhmut , Donetsk Oblast @GeoConfirmed 48.565107, 37.990986https://t.co/rOgESSOQ6y pic.twitter.com/nA7ce8TSmX— Neonhandrail (@neonhandrail) February 25, 2023