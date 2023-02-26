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Глава ЦРУ: Китай готовит переброску летального оружия в РФ

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  • 26.02.2023, 10:06
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Глава ЦРУ: Китай готовит переброску летального оружия в РФ

Администрация Джо Байдена предупредила Пекин.

Китай рассматривает вероятные планы поставки РФ летального оружия для войны против Украины, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение Пекином еще не принято. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – ред.) летального оружия», — подчеркнул директор ЦРУ.

В свою очередь он обратил внимание на то, что администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

«Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага», – пояснил шеф ЦРУ.

Он также уверен в том, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

«Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного», – добавил Бернс.

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