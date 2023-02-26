Американские эксперты: Лукашенко будет возить для РФ оружие из Китая 12 26.02.2023, 10:48

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Военный преступник едет в Пекин, чтобы стать «посыльным» Кремля.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что целью визита Александра Лукашенко в Китай может быть оказание помощи России летальным оружием.

Напомним, 28 февраля — 2 марта Лукашенко совершит визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Заявление Лукашенко о планируемом визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что, по мнению высокопоставленных американских чиновников, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Российские и китайские чиновники также разработали планы по поставке беспилотников в Россию по поддельным транспортным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушения санкций», — говорится в сводке ISW.

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