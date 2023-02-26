Очевидцы: Возле военного аэродрома в Мачулищах прогремела серия взрывов

Очевидцы: Возле военного аэродрома в Мачулищах прогремела серия взрывов18
- 26.02.2023, 14:51
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В сторону аэродрома поехала «скорая», объект оцеплен.
В районе военного аэродрома в Мачулищах сегодня наблюдается необычная активность силовиков.
Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Как пишут очевидцы в местных чатах, «в районе аэродрома сегодня утром был слышен взрыв, а теперь очень много военных и гаишников, которые проверяют все проезжающие машины».
Подписчики «Беларусь за МКАДом» подтверждают информацию о взрыве в Мачулищах
«В Мачулищах был ночью сильный взрыв и утром 2 менее сильных. В сторону аэродрома поехали следственный комитет, стоят военные, автоматчики и скорая».
Как сообщал сайт Charter97.org, 19 января стало известно о мощном звуке взрыва в Молодечно. Мониторинговые группы тогда сообщили, что речь идет о помпаже двигателя самолета МиГ-31К.
У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.