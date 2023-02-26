Взрывы на аэродроме в Мачулищах: поврежден самолет 32 26.02.2023, 17:36

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Поселок и аэродром оцеплены.

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сегодня утром на военном аэродроме «Мачулищи», расположенном в 12 км от столицы Беларуси, произошло 2 взрыва. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По неподтвержденной информации, мог быть поврежден самолет-наводчик А-50У.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

«Половина Мачулищ оцеплены. Везде куча военных. Мы видели 5 машин военных с автоматами. Все машины и маршрутки останавливают, проверяют сумки и багажники», – пишут местные жители.

Заметим, что именно с этого аэродрома часто происходит взлет российских самолетов МиГ, которые донимают украинцев, ведь потенциально могут переносить ракеты «Кинжал».

Недавно у российского МиГ-31К, который взлетел с этого аэродрома, загорелся двигатель. Местные жители даже слышали взрыв. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

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