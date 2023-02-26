DeepState: На границе Украины с Беларусью произошла перестрелка
- 26.02.2023, 20:02
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Сообщается о погибшем.
На границе с Беларусью в результате перестрелки погиб боец волынской теробороны, сообщают эксперты аналитического проекта DeepState.
По данным аналитиков, в одном из некрологов погибшего бойца волынской теробороны сообщалось, что он погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные с территории Беларуси в 04.59 25 февраля.
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