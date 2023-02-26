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DeepState: На границе Украины с Беларусью произошла перестрелка

  • 26.02.2023, 20:02
  • 11,624
DeepState: На границе Украины с Беларусью произошла перестрелка

Сообщается о погибшем.

На границе с Беларусью в результате перестрелки погиб боец волынской теробороны, сообщают эксперты аналитического проекта DeepState.

По данным аналитиков, в одном из некрологов погибшего бойца волынской теробороны сообщалось, что он погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные с территории Беларуси в 04.59 25 февраля.

Подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

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