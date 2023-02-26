закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Беларуси о взрывах на аэродроме в Мачулищах: Это хлопки

8
  • 26.02.2023, 20:26
  • 10,440
Минобороны Беларуси о взрывах на аэродроме в Мачулищах: Это хлопки

Минобороны и МЧС скрывают информацию о взрывах.

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

По неподтвержденной информации, мог быть поврежден самолет-наводчик А-50У.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

В центре оперативного управления МЧС по Минскому району журналистке «Зеркала», которая позвонила как жительница региона, сказали, что информация о взрывах не поступала.

Министерство обороны Беларуси тоже не комментировало ситуацию. Журналисты также позвонили в ведомство по номеру «телефона доверия», сотрудник по телефону лишь, как происходило раньше, успокоил:

— Вы знаете, там ничего серьезного не произошло, можете не переживать.

— Люди говорят, взрывы были. Что-то произошло?

— Ну, это хлопки. Ничего страшного не произошло.

— Ясно. А почему военных там тогда так много?

— Ну, приехали. Тренируются, учатся. Ничего вообще, можете не переживать, — заверили в Минобороны и не стали озвучивать подробности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип