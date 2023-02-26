Минобороны Беларуси о взрывах на аэродроме в Мачулищах: Это хлопки 8 26.02.2023, 20:26

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Минобороны и МЧС скрывают информацию о взрывах.

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

По неподтвержденной информации, мог быть поврежден самолет-наводчик А-50У.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

В центре оперативного управления МЧС по Минскому району журналистке «Зеркала», которая позвонила как жительница региона, сказали, что информация о взрывах не поступала.

Министерство обороны Беларуси тоже не комментировало ситуацию. Журналисты также позвонили в ведомство по номеру «телефона доверия», сотрудник по телефону лишь, как происходило раньше, успокоил:

— Вы знаете, там ничего серьезного не произошло, можете не переживать.

— Люди говорят, взрывы были. Что-то произошло?

— Ну, это хлопки. Ничего страшного не произошло.

— Ясно. А почему военных там тогда так много?

— Ну, приехали. Тренируются, учатся. Ничего вообще, можете не переживать, — заверили в Минобороны и не стали озвучивать подробности.

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