Российский военкор о взрывах в Мачулищах: Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников

Российский военкор о взрывах в Мачулищах: Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников15
- 26.02.2023, 21:17
- 16,978
Семен Пегов сравнил атаку на аэродром под Минском с инцидентами в Саратове.
Российский военкор WarGonzo (пропагандист Семен Пегов) пишет о взрывах на аэродроме в Мачулищах. Он ссылается на свои источники в Беларуси.
«Информация о взрывах под Минском подтверждается. Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объективы российских ВКС».
Источники военкора сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове.