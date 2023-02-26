Российский военкор о взрывах в Мачулищах: Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников 15 26.02.2023, 21:17

16,978

Семен Пегов сравнил атаку на аэродром под Минском с инцидентами в Саратове.

Российский военкор WarGonzo (пропагандист Семен Пегов) пишет о взрывах на аэродроме в Мачулищах. Он ссылается на свои источники в Беларуси.

«Информация о взрывах под Минском подтверждается. Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объективы российских ВКС».

Источники военкора сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».