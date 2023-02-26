Самолет ДРЛО А-50 был взорван в двух местах 15 26.02.2023, 22:05

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Самолет, находящийся на аэродроме в Мачулищах, уже никуда не полетит.

Как сообщал Charter97.org, cегодня, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

«В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна», — сообщает «Байпол».

По их словам, повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие случилось во время работы возле этого самолета снегоуборочной техники.

«Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли», — таким комментарием сопровождает свою информацию «Байпол».

Напомним, утром около 9 утра на аэродроме «Мачулищи» были слышны два взрыва. После этого там наблюдается активность силовиков. Автомобилистов в окрестностях останавливали, чтобы проверить. Мачулищи какое-то время патрулировал вертолет.

Происшествие подтвердил и российский военкор и пропагандист Семен Пегов (WarGonzo).

«Скорее всего речь идет о нападениях беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объекты российских ВКС. Источники сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове», — считает он.

В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачулищи взлетают российские ДРЛО А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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