Из Беларуси в сторону Донецкой области отправился эшелон с российской техникой 7 27.02.2023, 17:09

6,084

Звено состоит из 46 вагонов.

Очередной эшелон с российской техникой и войсками отправился из Беларуси в сторону Донецкой области.

Об этом проинформировало сообщество железнодорожников Беларуси.

Маршрут состава: Слоним — Смоленская область РФ — Неклиновка Ростовской области. Ожидаемая дата прибытия в — 5 марта.

Эшелон состоит из 46 вагонов: 5 пассажирских (примерно 250 человек), 2 крытых со снаряжением и 36 с колесной и гусеничной военной техникой.

25 февраля на станцию Матвеев-Курган в России из Слонима отправился эшелон в составе 51 вагона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».