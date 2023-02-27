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Из Беларуси в сторону Донецкой области отправился эшелон с российской техникой

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  • 27.02.2023, 17:09
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Из Беларуси в сторону Донецкой области отправился эшелон с российской техникой

Звено состоит из 46 вагонов.

Очередной эшелон с российской техникой и войсками отправился из Беларуси в сторону Донецкой области.

Об этом проинформировало сообщество железнодорожников Беларуси.

Маршрут состава: Слоним — Смоленская область РФ — Неклиновка Ростовской области. Ожидаемая дата прибытия в — 5 марта.

Эшелон состоит из 46 вагонов: 5 пассажирских (примерно 250 человек), 2 крытых со снаряжением и 36 с колесной и гусеничной военной техникой.

25 февраля на станцию Матвеев-Курган в России из Слонима отправился эшелон в составе 51 вагона.

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