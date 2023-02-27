Между РФ и Беларусью вспыхнул скандал в биатлоне

Между РФ и Беларусью вспыхнул скандал в биатлоне12
- 27.02.2023, 17:19
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Конфликт может перейти в дипломатическую плоскость.
Белорусских биатлонистов не допустили к гонке с массовым стартом на чемпионате России. Соответствующее решение приняло жюри соревнований.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что это может привести не только к спортивному, но и дипломатическому скандалу между странами.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губерниев отметил, что в гонке приняли участие не 60 спортсменов, как должно быть согласно регламенту, а 53. Комментатор заявил, что белорусы уже подняли вопрос относительно инцидента.
«Бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический», — написал он.