Между РФ и Беларусью вспыхнул скандал в биатлоне 12 27.02.2023, 17:19

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Конфликт может перейти в дипломатическую плоскость.

Белорусских биатлонистов не допустили к гонке с массовым стартом на чемпионате России. Соответствующее решение приняло жюри соревнований.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что это может привести не только к спортивному, но и дипломатическому скандалу между странами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губерниев отметил, что в гонке приняли участие не 60 спортсменов, как должно быть согласно регламенту, а 53. Комментатор заявил, что белорусы уже подняли вопрос относительно инцидента.

«Бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический», — написал он.

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