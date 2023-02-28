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В Бахмуте появились граффити в поддержку полка Калиновского

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  • 28.02.2023, 13:25
  • 2,256
В Бахмуте появились граффити в поддержку полка Калиновского

Белорусские добровольцы воюют в самых горячих точках в Украине.

- Бахмут знает «калиновцев». Такое граффити обязательно появится и в Донецке, и в Луганске, и в Мариуполе, и в Крыму, - пишет телеграм-канал полка имени Кастуся Калиновского.

Есть ли представители белорусских городов, райцентров и деревень, которые ждут появления в них таких граффити? Жыве Беларусь и Слава Украине!

Ранее в большом интервью для сайта Charter97.org командир батальона «Волат» полка Калиновского Ян «Беларус» Мельников рассказал, как в Украине относятся к белорусским добровольцам.

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