Станислав Жарын: РФ и Беларусь ведут дезинформационные кампании 3.02.2023, 0:59

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Станислав Жарын

В основном они направлены на украинских граждан, проживающих в Польше.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын заявил, что спецслужбы выявили многочисленные попытки выдать себя за польские госучреждения и институты. Дезинформационные кампании, проводимые Россией и Беларусью, в основном направлены на украинских граждан, проживающих в Польше, передает «Радио Польша».

Станислав Жарын сообщил, что организации, выдающие себя за польские государственные учреждения, рассылают электронные письма или распространяют листовки с QR-кодом, направляющим на ложную информацию:

«Содержание этих прокламаций, которые явно являются сфабрикованными письмами с предположением, что польское государство в настоящее время собирает данные об украинцах, которые постоянно проживают в Польше. Из этих текстов вытекает предположение, что Польша готовит некую базу данных для определенных действий и определенных кампаний».

Станислав Жарын добавил, что подобные кампании по дезинформации ведутся и в других европейских странах, принявших украинских беженцев. Там организаторы этих инициатив предполагают, что сбор данных об украинцах направлен на организацию их экспорта в Украину.

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