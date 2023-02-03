Россиянам закрыли выезд в Грузию 3 3.02.2023, 11:23

11,076

иллюстрационное фото

Запрещено движение для всех видов транспортных средств.

Проезд через единственный пропускной пункт на границе РФ с Грузией — КПП «Верхний Ларс» — закрыт «до особого распоряжения», сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:15 2 февраля», — говорится в публикации.

В ведомстве объяснили решение «ухудшением погодных условий в Грузии». В связи с этим якобы невозможно обеспечить безопасность движения автомобилей. В МЧС также сослались на рекомендации пограничной полиции Грузии.

После объявления в России «частичной мобилизации» КПП «Верхний Ларс» стал самой популярной точкой для выезда из страны. Власти Грузии сообщали, что только за первые две недели с 21 сентября границу пересекли 80 тысяч россиян.

В пробке по дороге к КПП скопилось порядка 5000 автомобилей, и люди сутками ждали своей очереди практически без еды и воды. Некоторые даже продавали машины за бесценок, рассказывали очевидцы. В итоге возле КПП развернули мобильный пункт военкомата. Еще раньше ФСБ пригнала туда бронетранспортер с военными «на случай попытки прорыва границы».

Недавно общественность всколыхнула новость о том, что власти готовятся запретить свободное пересечение границы России на машине. После этого глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что обязанность бронировать дату и время выезда коснется только грузовых перевозчиков, а не обычных автомобилистов. Он также отметил, что система заработает не на всей границе, а только «на тех пунктах пропуска, на которых есть проблемы». Среди таковых он назвал и КПП «Верхний Ларс». Позже поправка исчезла из базы Госдумы.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея запретить гражданам России выезд за границу без предварительной регистрации в Кремле не обсуждалась.

Между тем в самой Грузии могут ужесточить условия пребывания для россиян. Такую резолюцию внесла в парламент одна из оппозиционных партий. В документе говорится о необходимости сокращения срока безвизового пребывания граждан РФ.

В середине ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила, что с начала мобилизации в страну приехали более 700 000 россиян. По ее словам, примерно 100 000 из них остались в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».