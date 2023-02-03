С аэродрома Мачулищи взлетели два российских МиГ-31К 9 3.02.2023, 11:49

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иллюстрационное фото

Украину охватила массовая воздушная тревога.

В Украине сегодня, 3 февраля, объявили масштабную воздушную тревогу. Это произошло после того, как россияне в Беларуси подняли в небо свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:35 по белорусскому времени выглядит так:

Как сообщают белорусские мониторинговые группы, в Беларуси российские оккупанты подняли в небо носитель ракет «Кинжал» Миг-31К и самолет из отслеживания целей для нанесения ракетных атак А-50У.

В 11:44 с аэродрома Мачулищи взлетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

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