С аэродрома Мачулищи взлетели два российских МиГ-31К

С аэродрома Мачулищи взлетели два российских МиГ-31К9
- 3.02.2023, 11:49
- 4,022
Украину охватила массовая воздушная тревога.
В Украине сегодня, 3 февраля, объявили масштабную воздушную тревогу. Это произошло после того, как россияне в Беларуси подняли в небо свою авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:35 по белорусскому времени выглядит так:
Как сообщают белорусские мониторинговые группы, в Беларуси российские оккупанты подняли в небо носитель ракет «Кинжал» Миг-31К и самолет из отслеживания целей для нанесения ракетных атак А-50У.
В 11:44 с аэродрома Мачулищи взлетел второй МиГ-31К ВКС РФ.