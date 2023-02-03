Неадекватная россиянка напала в Таиланде на гражданку Великобритании 16 3.02.2023, 11:55

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иллюстрационное фото

Об инциденте сообщила польская спортсменка Моника Созанская.

Россиянка с мужем в Таиланде набросилась на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила потерпевший кусок пальца и напала на собаку.

По данным издания mirror.co.uk, историю с нападением рассказала бывшая польская спортсменка Моника Созанская.

Женщина вместе с подругой отдыхали на пляже в Таиланде. Там они искали свободное место, чтобы наслаждаться отдыхом. Свободные пляжные кресла-мешки женщины заметили возле парочки.

«Тогда подруга Созанской вежливо спросила, свободно ли здесь. Это разозлило россиянку и она не захотела, чтобы возле них отдыхали подруги. Ситуацию урегулировал только официант клубного пляжа», - говорится в сообщении.

Россиянке это крайне не понравилось и она напала на подругу Моники — гражданку Великобритании. Россиянка откусила женщине часть пальца и избила ее собаку.

«Она схватила руку моей подруги и укусила ее. Затем выплюнула укушенную фалангу и улыбнулась. Кровь просто брызнула. Это было как в фильме ужасов!», - вспоминает полька.

«Сейчас врачи пытаются спасти палец и избежать ампутации с помощью специальной процедуры, которая называется «обертывание», — говорит Моника Созанская.

Сообщается, что россияне успели скрыться. Жительница страны-агрессора убежала на ближайший самолет и улетела в Малайзию.

Гражданку Британии госпитализировали, медики пытаются спасти ее палец.

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