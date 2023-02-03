ВСУ разгромили опорный пункт войск РФ на Кинбурнской косе 1 3.02.2023, 13:12

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О потерях оккупантов стало известно из радиоперехватов.

Российские оккупационные войска продолжают стягивать вооружение на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по враждебным позициям.

Об этом в комментарии для «24 канала» сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, минувшей ночью у ВСУ «есть достижения». Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе – это две единицы техники, раненые среди личного состава.

Гуменюк уточнила, что о потерях оккупантов стало известно из радиоперехватов.

Она отметила, что украинские защитники отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не находятся там постоянно.

Тем не менее, поскольку войска РФ имеют возможность свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.

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