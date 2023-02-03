Сбежавшие из Украины «вагнеровцы» устроили в России террор 3 3.02.2023, 13:44

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По РФ прокатилась волна нападений.

Из российской армии и подразделений так называемой ЧВК «Вагнер», в рядах которых воюют завербованные зеки, бегут оккупанты. Некоторые смогли «раствориться» на пока еще контролируемой захватчиками части Украины, однако большинство уже вернулись домой. Их навыки «мирные» россияне уже прочувствовали на себе: в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

Об этом пишет obozrevatel.com.

«Война быстро отрезвляет»

С начала полномасштабного вторжения России потери оккупационной армии по данным Генштаба ВСУ составили уже почти 130 тыс. человек. И если большинство российских матерей с гордостью и радостью провожают сыновей на войну, то сами «вояки», оказавшись на фронте, быстро понимают во что ввязались.

«Патриотический угар, в котором находились эти россияне, пропадает. Потому что ты уже не в диванных войсках, а в самых настоящих: тут кровь, грязь и можно остаться навсегда. Вероятность вернуться домой «грузом 200» чрезвычайно высока. Война быстро отрезвляет – это факт, и россиянам страшно: мотивация украинцев уничтожить нечисть просто огромная», – поделился информацией офицер одного из украинских спецподразделений, который сейчас находится в районе Бахмута.

Оттуда, где идут наиболее кровопролитные бои, сбежать уже сложно, однако некоторым российским оккупантам это все же удалось. Подавляющее большинство беглецов – это зеки-«вагнеровцы».

«Среди них есть как мелкие воры-чистюли, так и матерые преступники, которым и раньше приходилось прятаться от правосудия. Потому жизнь в бегах для них не в новинку, правда теперь задача усложнилась. На оккупированной части, например, Донецкой области, затеряться трудно. Любой чужак на виду, да и документы постоянно проверяют, а новые получить чрезвычайно трудно. Потому беглецы стараются вернуться в Россию – там у них вариантов на порядок больше», – рассказали в украинской разведке.

Охота на «диверсантов»

Сбежавшим из Украины оккупантам все же удается прорваться домой, но там тоже нужно выжить и не попасться. А не имея документов и денег выход один: «зарабатывать» любым способом.

Думать, что у бандитов и разбойников есть какие-то моральные принципы – большая ошибка. Грабить и убивать что украинцев, что россиян – им без разницы, но в знакомой среде это делать «удобнее». А еще преступники – хорошие психологи и быстро находят способы, как обмануть людей.

Новая фишка – поиск «украинских диверсантов» в приграничных регионах России. И этим как раз промышляют прибывшие из «зоны СВО» беглецы.

Они заходят в квартиры и дома пожилых россиян и говорят, что ищут диверсантов и шпионов ВСУ, а затем по-накатанной: хозяев связывают, обездвиживают и забирают деньги и все ценности.

Один из последних случаев произошел в селе Теребрено Белгородской области. В дом к 77-летнему россиянину вошел неизвестный в маске-«балаклаве». Он заявил, что тут прячутся украинские диверсанты и ему срочно срочно нужно осмотреть помещение. Когда пожилой мужчина провел «спецагента» внутрь, тот начал бить старика кастетом по голове, после чего забрал все сбережения и скрылся.

Подобные нападения произошли также в Кривоносово и Кантемировке Воронежской области РФ, которая также граничит с Украиной. Но там уже орудовали двое сбежавших с войны в Украине «защитников». Они слаженно «работали» в паре и нападали на пожилых и более-менее зажиточных россиян. До сих пор преступников не поймали.

Еще несколько вооруженных нападений произошли в Ростовской области: там уже орудует группа из трех человек. В этих случаях схема другая: машины россиян останавливают на дороге и просят о помощи, а затем уже грабят.

Случаи бегства россиян из зоны боевых действий в Украине, конечно, замалчиваются, вот только жители приграничных территорий уже живут в страхе. В то время, как их пугают «наступлением ВСУ», опасность пришла от своих же соотечественников. Но после выхода на свободу десятков тысяч осужденных преступников, завербованных в ряды «вагнеровцев», этого следовало ожидать. А в то, что с каждым днем ситуация будет накаляться, сомневаться не приходится.

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