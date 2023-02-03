На барановичском филиале завода «Атлант» начались массовые увольнения 3.02.2023, 14:07

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Технический процесс на предприятии может быть нарушен.

Увольнения за политику после 2020 года для Беларуси перестали быть редкостью. Это затронуло практически всех: от сотрудников железной дороги, до учителей и работников госорганизаций. А спустя два с половиной года силовики заинтересовались работниками завода «Атлант», точнее его регионального филиала — Барановичского станкостроительного завода. Как рассказал «Зеркалу» сотрудник предприятия, на днях оттуда уволили пять человек. По его словам, это еще не конец.

Сотрудник барановичского филиала «Атланта» Андрей говорит, что вся заваруха началась из-за фотографии возле проходной завода 14 августа 2020 года. В тот день заводчане по всей стране выходили на акции протеста. Работники Барановичского станкостроительного завода не остались в стороне: сфотографировались у проходной с плакатами и поднятыми вверх жестами «виктории». Сам Андрей уверяет, что оказался на фото случайно:

— Дело в том, что мы действительно каждый обед выходим гулять. Когда я спустился, на улице уже собрались люди. Я вообще в политике ничего не понимаю. Точнее, не разбираюсь, как политики ведут свои дела. Но вот такое отношение к народу, когда людей избивают, а ты не можешь ничего сказать — это маразм. В общем, мы постояли, а потом пошли на свои рабочие места и начали трудиться. Но все это было запечатлено на камеру.

Реакция у руководства завода была оперативной. Собеседник рассказывает, что уже на следующий день директор получил список сотрудников с этой фотографии. Потом провели общее собрание: были разговоры, что нужно «прекращать эти деяния» и прочее. Но этим тогда все и закончилось.

— И вот прошло два с половиной года, — переходит мужчина к нынешним событиям. — С 11 января 2023 года сотрудник нашего предприятия (как я понимаю, это сотрудник КГБ, но теперь он в штате «Атланта», заместитель по безопасности или что-то вроде того) начал постепенно вызывать к себе всех с той фотографии. Через два с половиной года они пытались вспомнить, что было. Мы стали туда ходить. Они хотели узнать, кто организовывал все это. Но мне даже ответить нечего. Откуда я знаю? Да, у меня есть своя позиция, но я ее так яро не выражал, ни за что не боролся.

Мужчина утверждает, что в процессе разговора на увольнение сотрудникам не намекали. Вопросы задавали стандартные: зачем вышли, кто позвал, откуда узнали.

— Да за пять минут я узнал, просто вышел прогуляться в обед! — эмоционально говорит Андрей. — Мы же не сидим не месте, общаемся друг с другом. Все знали про трэш, происходящий в стране. Про задержание одного нашего сотрудника, которого взяли на митинге и избили, он еще отсидел трое суток. Потом, когда вышел, показывал своим коллегам, что был весь синий: от грудной клетки до колен. Еще этот заместитель спрашивал, кто фотографировал, кто организовал. Если я и помнил, то не стал говорить. И это для них сразу значит, что юлишь, что-то скрываешь и вообще все организовывал. Но с сотрудником органов мы побеседовали в общем-то нормально, и разошлись.

Но после бесед начались увольнения. По словам Андрея, 31 января был последний рабочий день для пятерых: троих начальников бюро завода, ведущего инженера и заместителя по идеологической работе. Кому-то сказали писать заявление по собственному желанию, а вот последнему, по слухам, не продлили контракт. С одним из уволенных коллег Андрей знаком давно и рассказывает подробности.

— Как я понял, в этот понедельник (30 января) была планерка, и руководителю или намекнули, или прямо сказали: «Вот тебе список, чтобы этих людей тут не было», — рассказывает собеседник. — В этот же день коллегу пригласил к себе непосредственный руководитель и сказал писать заявление об увольнении по соглашению сторон, уже с 31 января. А у него контракт был действующий, не так давно продленный. И получается, что человек или пишет заявление по соглашению сторон, или ему намекают, что начнут «копать». Все равно же найдется что-то, что ты сказал не так. Уже за эту фотографию нам приписали 342 статью (ст. 342 УК (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). — Прим. ред.).

По словам Андрея, за уволенных по спискам на предприятии особо не вступились:

— Все боятся за свою задницу, сидят на своих должностях и зарплатах. Мне кажется, даже если бы наш директор и попытался что-то сказать, ему ответили бы: «Не вякай, ты будешь следующим». Наверное, этого никому не хочется. Когда коллега подписывал обходной лист, директор сказал ему, что везде, где мог, просил сначала поговорить с людьми, а потом увольнять, но никто не прислушался.

На фото было 48 человек, беседовали со многими из них. Уволили пока только пятерых. Но ходят слухи, что итоговая цель — уволить 40 человек. Я еще спросил у этого силовика, мол, для чего вы вообще это фото подняли, два с половиной года прошло, многое изменилось. На что мне ответили: «Мне надо найти зачинщиков, организаторов, помощников, пешек».

Андрей говорит, что три начальника бюро и ведущий инженер, который запускает производство, не пришли на работу в один день.

— Технический процесс силовиков не интересует. И никого не волнует, что стаж уволенных — 10−15 лет, у кого-то даже за двадцатку. Это не просто от студентов избавились, — возмущается мужчина. — Еще на днях оказалось, что двум девушкам с фото не будут продлевать контракты. А на этом снимке есть экономисты планового отдела, бухгалтерия, много начальников бюро, начальник литейного производства. Будут теперь завод вдоль и поперек шерудить. Это точно. У всех это вызывает только одну реакцию: «Зачем?» Кроме мата, нервного смеха и опустошения — просто нет ничего.

Журналисты блога «Люди» обратились за комментарием в филиал «Атланта» в Барановичах. Правда, диалог вышел короткий. На вопрос, действительно ли на предприятии происходят увольнения из-за событий 2020 года и у кого можно уточнить детали, сотрудница приемной отреагировала довольно резко.

— Какое право вы имеете звонить и задавать мне такие вопросы? У нас все хорошо, до свиданья, — и на этом бросила трубку.

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