В Китае заявили, что «шар-шпион» над США — метеорологический зонд 1 3.02.2023, 20:12

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Блинкен отложил визит в КНР.

Китайский аэростат, зафиксированный ранее в небе над США, является потерявшим управление метеорологическим зондом. Об этом заявили в МИД КНР.

«Аэростат прибыл из Китая, его использование носит гражданский характер. В частности, зонд используется для метеорологических исследований. Из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса», — заявили в МИД Китая.

Там также выразили сожаление, что внештатная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов, и высказали готовность Китая поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.

Тем временем администрация США решила отложить визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена из-за ситуации с китайским аэростатом, источники ABC и Bloomberg.

Напомним, власти США заметили над северным штатом Монтана, где находятся ядерные объекты, воздушный шар. В Пентагоне заявили, что он принадлежит Китаю, и предположили, что он выполняет разведывательные функции. В США приняли решение не сбивать шар из-за его внушительных размеров. Американские истребители, тем не менее, приведены в боевую готовность.

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