ВСУ взорвали второй за три дня ЗРК «Тор-М2ДТ» снарядом M982 Excalibur на Херсонщине 1 3.02.2023, 23:40

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Видеофакт.

ВСУ уничтожили второй за несколько дней ЗРК «Тор-М2ДТ» армии РФ.

Оружие, созданное для противостояния крылатым ракетам, БПЛА, самолетам и вертолетам, не справилось со своей прямой задачей. Боевую машину поразили реактивным самонаводящимся снарядом M982 Excalibur в Херсонской области.

Видео артиллерийского удара по вражеской ЗРК показали в Telegram-канале «Украина 365».

На записи длительностью в 41 секунду вражеский «Тор» находится на открытом пространстве, работает радиолокационная аппаратура, но она не помогла оккупантам спастись от уничтожения. ЗРК после попадания M982 Excalibur взрывается и разлетается на части.

В Сети сообщают, что у России на вооружении было 12 ЗРК «Тор-М2ДТ».

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