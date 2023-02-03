ВСУ взорвали второй за три дня ЗРК «Тор-М2ДТ» снарядом M982 Excalibur на Херсонщине

ВСУ взорвали второй за три дня ЗРК «Тор-М2ДТ» снарядом M982 Excalibur на Херсонщине1
- 3.02.2023, 23:40
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Видеофакт.
ВСУ уничтожили второй за несколько дней ЗРК «Тор-М2ДТ» армии РФ.
Оружие, созданное для противостояния крылатым ракетам, БПЛА, самолетам и вертолетам, не справилось со своей прямой задачей. Боевую машину поразили реактивным самонаводящимся снарядом M982 Excalibur в Херсонской области.
Видео артиллерийского удара по вражеской ЗРК показали в Telegram-канале «Украина 365».
На записи длительностью в 41 секунду вражеский «Тор» находится на открытом пространстве, работает радиолокационная аппаратура, но она не помогла оккупантам спастись от уничтожения. ЗРК после попадания M982 Excalibur взрывается и разлетается на части.
В Сети сообщают, что у России на вооружении было 12 ЗРК «Тор-М2ДТ».