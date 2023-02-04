«Скидываю броник и ухожу»: российские военные подняли бунт на передовой 4.02.2023, 8:57

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Украинская разведка опубликовала перехват разговора.

Российские оккупанты отказываются воевать на переднем крае, обвиняя командование в проблемах со снабжением.

Перехват разговора опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Оккупант РФ докладывает своему командиру обстановку на «передке» и предупреждает, что в любой момент готов бросить боевую позицию и уехать домой. Захватчики не хотят воевать без снабжения и без возможности связи с другими подразделениями.

Вероятно, принудительные голодания и безызвестность уже настолько утомили их, что они напрямую хамят командованию и готовы дезертировать.

«С передком у нас связи нет. Мы сейчас психанем и развернемся, мы идем на отсюда! Мы без жратвы, оно нам надо?! Что они там панамучивали, какой-то ерунды. Ну, а теперь пусть берут и как-то отбивают эти места... Я возвращаюсь домой… сейчас прихожу к вам, скидываю броник и еду домой», - заявил оккупант.

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