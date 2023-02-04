Пропагандисты Путина уже готовят россиян к поражению 2 4.02.2023, 16:21

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Симоньян запаниковала из-за поставок вооружения для Украины.

Российские пропагандисты в панике из-за американской помощи Украине с вооружением. Об этом заявила Маргарита Симоньян в одном из вечерних представлений на государственном телеканале.

Жители РФ боятся боевого арсенала украинцев: Симоньян убеждена, что США передадут Украине самолеты и ракеты с большой дальностью. Пропагандистка в который раз вспомнила о ядерном оружии и пригрозила Америке.

«Куда это все идет и чем кончится? Конечно, будут и самолеты, конечно, будут и ракеты дальнего действия, и все будет. Все, что есть в арсенале, будет», – подчеркнула Симоньян.

«А у них врагов нет? А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? А Северной Корее нам нечем помочь, что ли?», – пыталась найти союзников Симоньян.

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