Пропагандисты Путина уже готовят россиян к поражению

Пропагандисты Путина уже готовят россиян к поражению2
- 4.02.2023, 16:21
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Симоньян запаниковала из-за поставок вооружения для Украины.
Российские пропагандисты в панике из-за американской помощи Украине с вооружением. Об этом заявила Маргарита Симоньян в одном из вечерних представлений на государственном телеканале.
Жители РФ боятся боевого арсенала украинцев: Симоньян убеждена, что США передадут Украине самолеты и ракеты с большой дальностью. Пропагандистка в который раз вспомнила о ядерном оружии и пригрозила Америке.
«Куда это все идет и чем кончится? Конечно, будут и самолеты, конечно, будут и ракеты дальнего действия, и все будет. Все, что есть в арсенале, будет», – подчеркнула Симоньян.
«А у них врагов нет? А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? А Северной Корее нам нечем помочь, что ли?», – пыталась найти союзников Симоньян.