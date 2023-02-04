В Киеве под бело-красно-белым флагом простились c Эдуардом Лобовым 3 4.02.2023, 18:48

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Фото: Влад Максименко/ Белсат

Белорусский доброволец погиб в боях за Угледар.

В Главном кафедральном соборе в Киеве на улице Костельная простились с белорусским воином Эдуардом Лобовым. О гибели добровольца стало известно 27 января. После прощания в Киеве тело погибшего перевезут для захоронения в Варшаву, пишет «Белсат».

Фото: Влад Максименко/ Белсат

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Маладога фронту» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Лобов проходил срочную службу в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. Воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Отметим, что это уже 19-й белорус, отдавший жизнь за независимость Украины после начала полномасштабной агрессии РФ.

В 2022 году погиб другой лауреат Национальной премией за защиту прав человека, учрежденной «Хартией-97», Василий Парфенков.

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