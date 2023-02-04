Российское командование скрывает ликвидацию десятков «мобиков» в Новой Каховке 1 4.02.2023, 20:51

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Родственники оккупантов не могут добиться правды от военкоматов.

В России вспомнили о нескольких десятках мобилизованных, которые были ликвидированы ВСУ еще 24 октября в Новой Каховке. Утверждается, что осенью в стране-оккупанте заявляли о 20 погибших, вспомнив их имена. Об этом сообщает Диалог.UA.

В военкомате родственникам ликвидированных российских вторженцев предоставили обрывочную информацию. Оккупанты якобы ехали колонной в направлении Каховской ГЭС, когда их транспорт накрыла украинская артиллерия. Семьи оккупантов утверждают, что командование армии скрывает подробности произошедшего и реальное количество погибших.

«Извините, так получилось», - вспомнила одна из россиянок, потерявших сына-оккупанта, ответ военкома.

РосСМИ утверждают, что им удалось связаться с выжившим военным. По словам оккупанта, 24 октября в нескольких КамАЗах ехало около 90 человек. Грузовики двигались со скоростью 35-40 км/ч и регулярно останавливались, поэтому удар артиллерии ВСУ имел такие последствия.

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