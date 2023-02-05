закрыть
5 февраля 2023, воскресенье, 10:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила ракетами С-300 по центру Харькова

  • 5.02.2023, 10:33
  • 1,102
Россия ударила ракетами С-300 по центру Харькова

В Киевском районе города прогремел мощный взрыв.

Утром, 5 февраля, в Харькове прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты попали по центральной части города.

«Оккупанты наносят удары, жителей Харькова и области просят находиться в укрытиях. Зафиксирован «прилет» в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Синегубов в Telegram.

В Сети сообщают, что после взрыва поднимается дым.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о двух ракетах:

«Две вражеские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию», - написал он в Telegram.

Позже стало известно, что в результате российского обстрела произошел пожар в одном из жилых домов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за обстрела пострадали три человека: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук