Китай мстит Путину за обман Алексей Коваль, «Зеркало недели»

5.02.2023, 11:55

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Пекин готовится с максимальной выгодой разыграть «российскую карту».

За год, прошедший после встречи лидеров КНР и РФ Си Цзиньпина и Владимира Путина 4 февраля 2022 года, отношения Пекина и Москвы явно расстроились. Теперь Китай с надеждой смотрит на Запад.

При этом Китай (пока) отказывается официально подтвердить планы визита Си Цзиньпина в Москву в текущем году по приглашению Владимира Путина. Для китайского лидера близкие отношения с российским коллегой становятся все более токсичными на фоне непредсказуемых и агрессивных действий хозяина Кремля. В Пекине понимают, что разрешить проблемы глобального характера возможно лишь при взаимодействии с Западом. Но США и Европа вряд ли будут готовы закрыть глаза на отношения Китая с РФ и, очевидно, потребуют от Пекина сделать свой выбор, прежде чем сами согласятся протянуть ему руку.

Как Владимир Путин обманул Си Цзиньпина

Не вызывает сомнений, что приехав в гости к товарищу Си 4 февраля 2022 года, российский лидер уже имел определенные планы полномасштабного вторжения в Украину. Захваченные во время разгрома российских войск под Киевом секретные документы с описанием захвата украинской столицы составлялись еще в январе. Визит Путина на открытие Зимних Олимпийских игр, по всей видимости, имел целью прощупать возможную реакцию руководства Китая на предстоящую войну, но, очевидно, не раскрывая при этом всех карт — масштабов вторжения и конкретных дат.

Помня о том, что РФ один раз уже испортила Китаю главный спортивный праздник, начав вторжение в Грузию в день открытия Пекинской Олимпиады-2008, китайская сторона просила РФ не начинать боевых действий во время Олимпиады 2022 года. И хотя стороны опровергали такую договоренность, по факту так и случилось — вторжение в Украину началось после закрытия Игр. При этом, как заверяют мои китайские источники, Путин убеждал Си, что войну он не планирует вовсе — то есть откровенно лгал, пытаясь тем самым опровергнуть данные американской разведки, говорившие о возможности российской атаки уже 16 февраля или чуть позже.

Китайцы поверили лживым заверениям Путина. Ведь до начала вторжения не было сделано ничего для подготовки эвакуации китайского посольства из Киева. А эвакуация китайских граждан из Харькова и Сум проходила уже в марте под российскими массированными обстрелами. Как сообщают американские дипломатические источники, высокопоставленный китайский дипломат в Вашингтоне (вероятно, это был посол КНР Цинь Ган) еще 23 февраля прошлого года, буквально за несколько часов до начала вторжения, убеждал американских собеседников, что, по его данным, ничего не произойдет.

На второй день после начала российского вторжения США сделали сенсационное заявление: еще в декабре 2021-го они поделились своей разведывательной информацией о военных приготовлениях РФ не только с партнерами по НАТО, но и с китайскими чиновниками топ-уровня — министром иностранных дел КНР Ван И, а также руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Этот беспрецедентный шаг и такой уровень общения предполагали, что информация будет доведена непосредственно до председателя Си.

Позже выяснилось и то, что китайцы решили «проверить» достоверность американских разведданных — передав их… россиянам. И снова-таки получили от российской стороны заверения, что никакая атака не планируется, и американцы «наводят тень на плетень».

Китай маскирует свой дипломатический провал

Уже 24 февраля 2022 года Китай оказался в неприятной для себя ситуации — тот, кто выдавал себя за друга, оказался лжецом, а враг, как оказалось, предоставил достоверную и правдивую информацию. Но она была проигнорирована в Пекине теми, кто должен был принимать решение.

Пекин не задумывался о глобальных последствиях, как там говорят «украинского кризиса». Доминирующей идеей в Китае (как, впрочем, и во многих столицах мира) было то, что Россия быстро сломит сопротивление Украины и «захватит Киев за три дня». Впрочем, уже на следующий день после вторжения российских войск в Украину, Си лично позвонил Путину и потребовал начала мирных переговоров. Консультации в Минске, начавшиеся 28 февраля, возможно, были своеобразным ответом Путина на этот призыв. Однако переговоры в Минске и затем в Стамбуле, как известно, ни к чему не привели.

Уже в середине марта Си начал диалог с западными лидерами — сначала европейскими, а потом и с президентом США Джо Байденом. Только к этому времени Китай смог выработать свою «справедливую и нейтральную позицию», перекладывавшую вину за «украинский кризис» на западные страны и призывавшую европейцев предпринять больше усилий для завершения конфликта. Впервые назвав тогда войну войной, Си заверил, что «положение дел в этой стране (Украине. — А.К.) сейчас достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть». Для украинцев эти слова были слабым утешением. Для Запада — слабым оправданием.

Симптоматично, что тогда Си прекратил общаться с Путиным. Российский лидер смог дозвониться китайскому коллеге лишь 15 июня, чтобы поздравить его с днем рождения. При этом и тогда вышел конфуз — Кремль подал итоги разговора так, будто бы китайский лидер поддержал действия РФ в Украине, Китай же опубликовал абсолютно иную трактовку разговора.

Заметим, что за день до этой беседы, 14 июня, со своего поста был уволен замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчен, который был самым высокопоставленным чиновником, курировавшим отношения с РФ и, видимо, на него «повесили» вину за провал в оценке реальных планов России. Ранее Лэ Юйчен рассматривался как возможный кандидат на пост главы китайского МИДа после Ван И.

На фоне этих событий Китай не менял антизападной риторики, используя украинскую тему в своих интересах идеологического противостояния с Западом и нападок конкретно на США. В публичной сфере также сохранялись заявления о «дружбе с РФ», в то же время об Украине в китайских заявлениях говорилось отстраненно — «о поддержке территориальной целостности». Все вовлеченные стороны китайцы продолжали призывать к переговорам.

Но за этой ширмой уже обозначился поворот. Посол КНР в США Цинь Ган в своем интервью в августе четко заявил, что Россия не получит от Китая той поддержки, на которую рассчитывала. Что просил у Си Путин, точно неизвестно, но западные разведки подозревают, что речь шла о дронах, и такой прямой ответ китайского дипломата был весьма симптоматичным.

А уже в середине сентября, на первой с момента вторжения российских войск в Украину встрече с Си, Путин признал, что вынужден был выслушать «вопросы» и «озабоченности» китайского визави по Украине. При этом сам китайский лидер публично ни о чем не заявлял. Однако снова прекратил контакты с Путиным аж до декабря минувшего года, когда тот получил возможность поговорить по телефону, пригласив Си посетить Россию.

Всю осень Си активно готовился к важнейшему партийному съезду, а после него, 14 ноября прошлого года, провел встречу с американским президентом Джо Байденом. Именно тогда Си выразил желание восстановить диалог с Соединенными Штатами и отказаться от конфронтации.

В канун нового 2023 года в Китае произошли перестановки в дипломатическом ведомстве — китайский посол в США Цинь Ган занял пост министра иностранных дел КНР, сигнализируя Вашингтону, что на роль главного переговорщика назначен дипломат, который уже хорошо знаком с Блинкеном.

Выложит ли Китай «российскую карту»

Визит госсекретаря США в Пекин должен был начаться 5 февраля, но из-за инцидента с китайским зондом, залетевшим в воздушное пространство Соединенных Штатов, в Вашингтоне решили, что поездку Блинкена стоит отложить. По-видимому, этим шагом американские дипломаты пытаются усилить давление на Пекин, показывая, что условия для переговоров и улучшения американо-китайских отношений пока не созданы.

Китай снова оказывается в сложной ситуации. Ведь уже на 20 февраля намечен визит Ван И в Москву с целью начать подготовку визита китайского лидера в Россию. Он может состояться уже весной. Китайцам было бы выгодно, чтобы переговоры с Блинкеном состоялись раньше московского вояжа министра, дабы понимать, в какой степени китайско-российские отношения будут мешать потеплению в отношениях с США. Теперь китайским дипломатам придется быть более осторожными в отношениях с Москвой, чтобы не отбить желание США вести диалог.

Но есть и другие причины, почему Пекин на официальном уровне пока воздерживается говорить о сроках и вообще о возможности визита Си в Москву. Для китайского лидера поездка к Путину выглядела бы как самоунижение перед человеком, который поступил подло и нечестно по отношению к международному партнеру, которого называет «другом».

Кроме того, планы визита китайского лидера в РФ может подкорректировать и реальная ситуация на фронтах российско-украинской войны. Если готовящееся на ближайшие месяцы российское наступление провалится или украинская армия начнет свое успешное контрнаступление, для Си Цзиньпиня вовсе не будет смысла ехать в Москву, дабы не оказаться в компании человека, который сам привел свою страну и армию к коллапсу и полной международной изоляции.

В этом случае у председателя Си уже не будет угрызений совести, чтобы с максимальной выгодой разыграть «российскую карту» для восстановления отношений Китая с Европой и США.

Алексей Коваль, «Зеркало недели»

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