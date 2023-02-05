Ученые придумали дома из грибов, в которых можно жить на Марсе 5.02.2023, 14:12

Технологию уже испытали в NASA.

Американское архитектурное бюро Red House вместе с NASA и учеными из Массачусетского технологического института придумали новый материал из водорослей и грибов, из которого можно будет выращивать дома для колонизаторов Марса, пишет Euronews.

Специалисты смешивают водоросли с мицелием — подземной сетью соединительных волокон грибов, действующей как клей для связки биомассы. Материал получается прочнее бетона, при этом он способен принимать заданную форму.

Так могут выглядеть дома из грибов на марсианской базе.

Как хотят выращивать дома из грибов на Марсе

Вначале на планету прибудет грузовой корабль с обезвоженной смесью биомассы и спящим в ней мицелием. Затем робот разбавит ее углекислым газом, азотом и водой, добытыми на Марсе.

Благодаря этому выделится кислород для питания грибов, мицелий начнет расти и приобретать нужную форму. Смешиваясь с водорослями, он будет образовывать крепкую, как камень, структуру. Выращенные дома защитят колонизаторов от космической радиации.

Прототип дома из грибов уже прошел первый этап проверки NASA. Теперь архитекторы разрабатывают его дизайн. После этого модель дома размером 15 × 15 сантиметров отправят на Луну.

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