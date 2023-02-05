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FT: Россия в течение ближайших 10 дней намерена начать наступление

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  • 5.02.2023, 19:48
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FT: Россия в течение ближайших 10 дней намерена начать наступление

Кремль спешит, пока Украина не получила танки.

Армия РФ в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

По словам сотрудника военной разведки Украины Андрея Черняка, президент России Владимир Путин приказал своим вооруженным силам полностью захватить Донецкую и Луганскую области к марту.

«Учитывая, что они живут символизмом, они попытаются сделать что-то к 24 февраля», - сказал министр обороны Алексей Резников французскому телеканалу BFMTV, имея в виду первую годовщину полномасштабного вторжения России.

Подобные прогнозы о российском наступлении были сделаны и во время ежегодного празднования Россией победы над нацистской Германией 9 мая прошлого года, но так и не оправдались. Однако на этот раз украинские чиновники заметили значительное наращивание российских сил на востоке и юго-востоке страны.

Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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