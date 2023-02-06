Мощное землетрясение в Турции: более 100 погибших 1 6.02.2023, 9:01

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Число жертв постоянно растет.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Более 76 человек погибли в Турции и более 50 - в соседней Сирии. Число жертв неуклонно растет, сообщает BBC.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.

Несколько зданий обрушились, под завалами ищут выживших.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Says:

"This is the place that I know, adıyaman gölbaşı"



Can't catch the rest of the video for translation#Turkey 🇹🇷 #Deprem pic.twitter.com/Pizto7Lv0J — Aleph א (@no_itsmyturn) February 6, 2023

Корреспондент Турецкой службы BBC в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

«Со стен в доме упали картины», - сказал агентству Reuters Самер, житель Дамаска. «Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери».

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.

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