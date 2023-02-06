закрыть
6 февраля 2023, понедельник, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперты: Жертвами землетрясения в Турции и Сирии могли стать до 11400 человек

2
  • 6.02.2023, 10:06
  • 6,792
Эксперты: Жертвами землетрясения в Турции и Сирии могли стать до 11400 человек
Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Экономический ущерб — более 10 миллиардов долларов.

Утром в понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 200 человек. Число жертв постоянно растет.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в турецкой провинции Газиантеп на глубине 24,1 км. Это одно из самых сильных землетрясений в регионе за последние 100 лет.

Землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

Эксперты инициативы Risklayer, которая оценивает возможные последствия техногенных катастроф, считают, что число жертв землетрясения может быть около 11400 человек (диапазон: от 3 200 до 25 900). Экономический ущерб — более 10 миллиардов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников