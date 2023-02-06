Эксперты: Жертвами землетрясения в Турции и Сирии могли стать до 11400 человек 2 6.02.2023, 10:06

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Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Экономический ущерб — более 10 миллиардов долларов.

Утром в понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 200 человек. Число жертв постоянно растет.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в турецкой провинции Газиантеп на глубине 24,1 км. Это одно из самых сильных землетрясений в регионе за последние 100 лет.

Землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

Эксперты инициативы Risklayer, которая оценивает возможные последствия техногенных катастроф, считают, что число жертв землетрясения может быть около 11400 человек (диапазон: от 3 200 до 25 900). Экономический ущерб — более 10 миллиардов долларов.

Schadenschätzung anhand CATDAT und dieses Shakemap: ca. 11.400 Todesfälle (3.200 bis 25.900) und ca. 14 Mrd. USD Schaden (6,5 bis 23 Mrd.). Nicht gut! https://t.co/tYdFB8Aw9s — Risklayer (@risklayer) February 6, 2023

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