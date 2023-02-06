Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей России 11 6.02.2023, 19:11

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Модернизация бомбоубежищ идет уже несколько месяцев.

По всей России начались проверки и ремонт бомбоубежищ в соответствии с приказом Кремля модернизировать разваливающуюся инфраструктуру времен СССР. Об этом The Moscow Times рассказали несколько действующих и бывших чиновников.

В России тысячи бункеров, укрепленных подвалов и других безопасных укрытий, многие из них десятилетиями были законсервированы. Но в то время как война в Украине затягивается, местные власти, начали тратить сотни миллионов рублей, чтобы снова сделать их пригодными для использования.

«Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной, — сказал один российский чиновник, сославшись на сведения о заседаниях правительства по этому вопросу. — Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и [другие] гражданские министерства».

Хотя российские официальные лица публично не объявляли о национальной кампании по модернизации бомбоубежищ, чиновники говорят, что она идет уже несколько месяцев. The Moscow Times поговорила с четырьмя действующими и бывшими российскими чиновниками, которые подтвердили, что модернизация проводится по приказу из Москвы. Проверки и ремонт начались после вторжения в Украину в феврале 2022 года и будут продолжаться в 2023 году, рассказал действующий чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

В частности, власти Краснодарского края потратят на ремонт бомбоубежищ в этом году более 6 млн рублей, Нижнего Новгорода — 50 млн рублей, Рязани — 1 млн.

Власти Казани заявили в прошлом месяце, что около 30% городских бомбоубежищ непригодны для размещения людей. Они пообещали проверить, возможно ли использовать в качестве укрытия городское метро.

Существование директивы по модернизации бомбоубежищ из Москвы подтвердил The Moscow Times в том числе высокопоставленный чиновник администрации одного из дальневосточных регионов России, — более чем в 7000 км от линии фронта. «Из Москвы был дан приказ провести эти работы повсеместно — осмотр и ремонт», — сказал он.

Проблема в том, что большинство бомбоубежищ страны, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии или были заброшены после распада Советского Союза. «Они [бомбоубежища] после распада Советского Союза были никому не нужны. Но теперь, из-за ситуации на передовой, Кремль приказал во всем разобраться», — сказал The Moscow Times чиновник в одном из западных регионов России.

«После мобилизации [модернизация бомбоубежищ] выглядит вынужденной мерой и даже выражением заботы государства о простых людях», — говорит старший аналитик общественной организации «Международная кризисная группа» Олег Игнатов.

Политолог Аббас Галлямов добавляет, что некоторые попытки модернизировать бомбоубежища были инициированы местными властями, стремящимися произвести впечатление на свое начальство. «Каждый бюрократ пытается соответствовать повестке дня, как он ее видит, — сказал он The Moscow Times. — Это способ оградить себя от возможных претензий со стороны большого начальства: «Почему ты не готов? Разве ты не видишь, что происходит?!»

На портале госзакупок опубликованы сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещения. Например, в ноябре был объявлен тендер на гидроизоляцию бомбоубежища в Самарской области на сумму 3,8 млн рублей.

Власти Петрозаводска заявили в прошлом месяце, что в общественных бомбоубежищах может разместиться только одна восьмая часть жителей города.

Этот дефицит может быть частично связан с тем, что многие бомбоубежища советской постройки были проданы или сданы в аренду на частном рынке.

Например, отреставрированный бункер времен холодной войны с розовыми стенами и винтажными люстрами был выставлен на продажу в Петрозаводске за 15 млн рублей в конце прошлого года. В некоторых случаях такие сделки были признаны незаконными. Например, пермский городской суд на Урале прошлым летом возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена за то, что он использовал бомбоубежище в качестве склада и не оборудовал его герметичными дверями, воздушными фильтрами и запасом воды, сообщают местные СМИ.

Один из бывших чиновников, беседовавший с The Moscow Times, связал интерес государства к бомбоубежищам с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести российские ядерные силы в «высокую боевую готовность» в конце февраля. «[«Повышенная готовность»] — это лишь верхушка айсберга. Бомбоубежища и другие объекты гражданской обороны — это его подводная часть», — сказал отставной чиновник.

В некоторых случаях, явно стремясь предотвратить панику, местные власти старались преуменьшить значение ремонтных работ в бомбоубежищах. Например, чиновники в Саратовской области, в сотнях миль от линии фронта, в декабре начали называть бомбоубежища «глубоким жильем». В то же время в Нижнем Тагиле наоборот открыто установили указатели по пути к бункерам.

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