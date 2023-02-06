В турецком порту после землетрясения возник пожар 6.02.2023, 23:37

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Горят контейнеры.

Один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся.

В средиземноморском порту Искендерун, на юге Турции, пострадавшем от землетрясения, возник пожар. Об этом сообщает издание Haber7.

«Землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого располагался в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, также поразило порты в районах Хатай и Искендерун. После землетрясения в порту Искендерун разгорелся пожар», - сообщает издание.

На изображениях с места происшествия видно, что бетонное покрытие части порта потрескалось, контейнеры попадали, повреждены и среди них возник пожар.

Как сообщает CNN Türk, около 17:00 один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся. «После того, как был замечен дым, пожарные порта и муниципалитета вмешались в пожар. Пламя поднялось к небу, на короткое время возникла паника. Бригады продолжают тушить пожар», - сообщает телеканал.

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