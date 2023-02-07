Под Угледаром ВСУ разгромили четыре танковые колонны войск РФ 4 7.02.2023, 9:57

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фото: генштаб ВСУ

Уничтожено около 30 единиц вражеской бронетехники.

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Российские оккупанты совершили серию попыток прорывов на Угледарском направлении, однако потерпели тотальное фиаско, потеряв в украинских полях около 30 единиц бронированной техники.

Фото уничтоженной колонны российских бронемашин на одной из грунтовых дорог под Угледаром, предоставленное бойцами 72-й ОМБр, обнародовала вечером 6 февраля мониторинговая инициатива DeepState.

«Оккупанты пытаются давить всеми возможными средствами, но наши бойцы превращают их в металлолом», – говорится в сообщении.

Информацию о разгроме танковых колонн РФ подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Свой пост он опубликовал, ссылаясь на слова одного из бойцов 72-й ОМБр.

«Вчера, 6 февраля, рано утром из Павловки в сторону Угледара выехало целых четыре колонны оккупантов по пять танков в каждой. Также вражескую пехоту активно поддерживали БМП. Враг таким образом попытался в очередной раз прорвать борону украинских защитников. Только за предыдущие дни ВСУ смогли уничтожить сразу 8 единиц военной техники врага.

Вчера только силами одного украинского защитника удалось уничтожить сразу два вражеских танка. Еще два украинских пулеметчика изрешетили две вражеские БМП. А вот наши минометчики и АГСники уничтожили очень много вражеской пехоты», — написал Цаплиенко.

По словам журналиста, только за вчерашний день было отбито наступление сразу шести вражеских колонн. Противник оставил на поле боя около 30 единиц военной техники.

Отметим, разбитая военная техника врага возле Угледара – результат искусной работы украинских защитников из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Это военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины, которое в мирное время дислоцируется в городе Белая Церковь Киевской области и носит почетное название в честь Черных запорожцев – славных воинов времен УНР.

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