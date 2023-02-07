Провокация РФ: жителям казахстанского Байконура раздают российские паспорта 8 7.02.2023, 10:55

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Это вызвало волну возмущения у граждан Казахстана.

Консульство РФ в Алматы собирается принимать заявления от жителей Байконура о приеме в гражданство России детей, один из родителей которых является российским гражданином, второй - иностранец.

Об этом сообщил в Тelegram журналист и независимый эксперт Азамат Майтанов.

Он опубликовал соответствующие документы, присланные местными жителями. Уже есть список фамилий казахстанцев, которым одобрили российское гражданства.

«Считаю, что подобные действия российских властей создают угрозу национальной безопасности Казахстана и несут опасность появления предпосылок для сепаратизма в Байқоныре и в других регионах страны (наподобие так называемых «ДНР/ЛНР» в Восточной Украине)», - высказался Майтанов.

Казахстанцы возмущены действиями страны-агрессора.

«Речь идет о Байконуре, его хотят полностью российским городом сделать. Раздать им паспорта, и привет «ДНР». Почему наше государство позволяет России вмешиваться во внутренние дела нашей страны?», - комментируют новость пользователи.

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