Российская армия потеряла 25 танков за 48 часов

Российская армия потеряла 25 танков за 48 часов2
- 7.02.2023, 12:25
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Генштаб ВСУ показал мощное видео уничтожения одного из них.
Российские оккупационные войска за прошедшие двое суток потеряли 25 своих танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook и публикует видео уничтожения одного из вражеских танков.
«Конкретно этот — уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — говорится в подписи к ролику.
Также Генштаб ВСУ напоминает, что в течение двух суток было ликвидировано около 1900 российских захватчиков.
25 танків за дві останніх доби втратили російські окупанти. Конкретно цей - знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/xWNvUWPHnZ— NV (@tweetsNV) February 7, 2023