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Российская армия потеряла 25 танков за 48 часов

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  • 7.02.2023, 12:25
  • 5,852
Российская армия потеряла 25 танков за 48 часов

Генштаб ВСУ показал мощное видео уничтожения одного из них.

Российские оккупационные войска за прошедшие двое суток потеряли 25 своих танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook и публикует видео уничтожения одного из вражеских танков.

«Конкретно этот — уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — говорится в подписи к ролику.

Также Генштаб ВСУ напоминает, что в течение двух суток было ликвидировано около 1900 российских захватчиков.

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