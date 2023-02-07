«Ковид никуда не ушел» 6 7.02.2023, 14:11

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В больницы Минска поступают пациенты с тяжелыми формами коронавируса.

В столичные больницы сегодня поступают пациенты с коронавирусом, в том числе с тяжелым течением болезни. Об этом сообщил 7 февраля заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы, главный инфекционист Минска Святослав Вельгин во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома, передает «Минск-Новости».

«То есть ковид никуда не ушел — вирус продолжает активно циркулировать среди нас. Конечно, не в тех масштабах, как на пике волн пандемии, но тем не менее. Поэтому вакцинация, как первичная, так и бустерная, по-прежнему актуальна», — сказал Вельгин.

Главный инфекционист столицы добавил, что к концу 2023 года планируют привить от ковид-инфекции не менее 70% жителей нашего города, из них 90% — ревакцинировать (привить повторно).

Напомним, сейчас в Беларуси преобладает вирус гриппа Н1N1 (его также называют свиным гриппом), в то время как в Западной Европе — Н3N2 (вирус А). Какова заболеваемость коронавирусом — неизвестно, последние данные озвучивались 1 июля 2022 года.

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