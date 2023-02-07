Беспилотники летят на Москву Андрей Черуха, planeta.press

7.02.2023, 15:22

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А чего вы ждали?

6 февраля, в 150 км от Москвы, недалеко от Калуги, взорвался беспилотник, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Падение близ столицы

Владислав Шапша заявил, что происшествие произошло в 5 утра в лесу рядом с городом Калуга на высоте 50 метров. Губернатор также осторожно заверил, что взрыв беспилотника не нанес ущерба гражданским и социальным объектам. Тем не менее, не упомянув ничего касательно объектов военных.

Российский Telegram-канал Mash сообщил о том, что предварительно дрон направлялся в сторону одного из них. Вдобавок местные СМИ предоставили информацию о трех местных жителях из западных районов Калуги, которые слышали громкий так называемый хлопок (а нормальным, не пропагандистским, языком – взрыв), вслед за которым пошла звуковая волна.

Возможно, на момент выступления губернатор еще не обладал достоверной информацией по поводу военных объектов. Однако куда более вероятно, что он попросту решил этой информацией не делится, как это принято среди российских чиновников. Это же наталкивает на мысль о том, что повреждения все же имеются.

Напомним, что Калужская область уже страдала от взрывов украинских дронов. События происходили 7 и 12 октября возле военного аэродрома «Шайковка», на расстоянии, примерно, в 250 километров от Москвы.

Это наталкивает на проведение самых очевидных расчётов – расстояние от российской столицы сократилось от 250 км до 150 км. Похоже, в столице становится небезопасно.

А чего вы ждали?

Со стороны многих граждан России наивно было считать, что так называемая «специальная операция» Владимира Путина так и останется в границах Украины и никоим образом не затронет их самих.

Оккупационные войска РФ вторглись в чужую страну, насиловали, убивали и откровенно надругались над многими украинскими городами и их жителями. Вспомнить хотя бы о Буче, Харькове, Днепре, Херсоне, Ирпене и других городах. С какой стати было ожидать, что Украина не будет бить в ответ?

Всем известна фраза Александра Македонского: «Лучшая защита – это нападение». Это ВСУ и доказали, к примеру, использовав HIMARS, вначале на Антоновском мосту, а потом и дальше. Или когда задействовали морские дроны в Крыму, атаковав базу Черноморского флота РФ в бухте Севастополя.

Однако самыми знаменательными для россиян предостережениями должны были стать удары модифицированных беспилотников Ту-141 «Стриж» по двум российским аэродромам, где находились стратегические бомбардировщики, — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом.

Эти атаки пришлись уже непосредственно по территории РФ, а не по тем частям, которые российская армия оккупировала.

Более того, 26 декабря по «Энгельсу-2» был нанесен повторный удар украинского беспилотника, в результате чего погибло трое российских военнослужащих.

Не интересуешься ты – заинтересуются тобой

Есть еще одна известная фраза: «Если ты не интересуешься политикой – она заинтересуется тобой».

Она необычайно четко описывает положение, в котором оказались многие граждане РФ. Особенно те, которые всегда считали, что от их голосов ничего не зависит и тратить время на политику глупо.

Что ж, оставаясь на диване перед телевизором, вы действительно ничего не поменяли. Ваш голос ушел тем лицам, которые сейчас развязали войну с вашим соседом. Ваш страх высунуть голову и отстоять собственное мнение позволяет властям отбирать ваших сыновей и бросать туда, откуда им вряд ли предстоит вернуться. Ваше нежелание подняться пригвоздило ваши задницы к дивану, который лишь в вашем воображении похож на бункер президента.

Расстояние между Москвой и каждой новой атакой украинской стороны все более сокращается. А уж если ВСУ могут достать до столицы страны-агрессора, то ни один российский город или глубинка не могут больше чувствовать себя в безопасности. Если вы все еще в этом сомневаетесь, просто дождитесь своего «хлопка». А потом подумайте о своей страусиной позиции, и о тех, творимых вашей армией, ужасах, которые стали возможны в Украине благодаря вашему бездействию или открытой поддержке.

Андрей Черуха, planeta.press

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