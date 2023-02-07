Вдовам оккупантов из «Л/ДНР» вместо машин достаются лишь шубы 12 7.02.2023, 15:45

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Женщины с довольным видом хвастаются «компенсацией».

В отличие от «счастливчиков» из РФ, которым после ликвидации в Украине кого-то из родственников удалось разжиться Ладами, жителям псевдореспублик «Л/ДНР» приходится довольствоваться намного меньшим, пишет nv.ua.

В соцсетях обратили внимание, что кремлевские пропагандисты начали публиковать у себя в Telegram-каналах фото с вдовами террористов «Л/ДНР», получившими взамен своих мужей шубы.

При этом пользователи считают, что даже столь «щедрый» подарок мог быть украден ими где-то на временно оккупированных территориях Украины, как это принято у российских мародеров.

Впрочем, какой бы жалкой не выглядела подобная подачка, жителям национальных окраин РФ порой везет еще меньше. В частности, на Сахалине в качестве компенсации за ликвидированных мобиков раздают замороженную рыбу, а в Тыве, которая является малой родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу, баранами и даже дровами.

Вместо выплат - олени и камбала



В России родственникам мобилизованных выдают вместо денег «гуманитарку».



На севере Якутии семьям мобилизованных раздали туши оленей. В Туве - баранов и овец.



На Сахалине — по 5 кг рыбы на семью (хотя обещали 300 т.р.)https://t.co/eY6lSP9eo8 pic.twitter.com/3VGGc33wEt — Activatica (@Activatica) November 11, 2022

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