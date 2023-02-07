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Вдовам оккупантов из «Л/ДНР» вместо машин достаются лишь шубы

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  • 7.02.2023, 15:45
  • 7,896
Вдовам оккупантов из «Л/ДНР» вместо машин достаются лишь шубы

Женщины с довольным видом хвастаются «компенсацией».

В отличие от «счастливчиков» из РФ, которым после ликвидации в Украине кого-то из родственников удалось разжиться Ладами, жителям псевдореспублик «Л/ДНР» приходится довольствоваться намного меньшим, пишет nv.ua.

В соцсетях обратили внимание, что кремлевские пропагандисты начали публиковать у себя в Telegram-каналах фото с вдовами террористов «Л/ДНР», получившими взамен своих мужей шубы.

При этом пользователи считают, что даже столь «щедрый» подарок мог быть украден ими где-то на временно оккупированных территориях Украины, как это принято у российских мародеров.

Впрочем, какой бы жалкой не выглядела подобная подачка, жителям национальных окраин РФ порой везет еще меньше. В частности, на Сахалине в качестве компенсации за ликвидированных мобиков раздают замороженную рыбу, а в Тыве, которая является малой родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу, баранами и даже дровами.

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