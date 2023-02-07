Террорист Гиркин предсказал бегство Путина из России 14 7.02.2023, 20:46

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Игорь Гиркин (Стрелков)

По его словам, президент РФ сбежит как Янукович.

Бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал, в каком случае у президента РФ Владимира Путина возникнет желание «сбежать» из России.

Есть несколько вариантов неожиданного исчезновения Путина, кроме болезни или несчастного случая, пояснил Стрелков в интервью пророссийскому блогеру Андрею Караулову.

«У Путина может возникнуть желание уйти, удрать, бросить все только когда настанет именно критическая [ситуация]. По его психотипу, именно в этой ситуации он скорее всего запаникует и может попытаться просто спрыгнуть, чтобы спасти свою личную жизнь <…> Примерно как Янукович — одного поля ягода ребята», — заявил Стрелков.

Он отметил, что непонятно, когда именно это может произойти. Пока, по его словам, ситуация не настолько критическая.

О том, что высшее руководство России подготовило план эвакуации Путина из страны на случай поражения в войне против Украины рассказывал ранее бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галямов, работавший в 2008–2010 гг. в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ.

По его словам, с весны идет работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег». В качестве перспективной площадки для эвакуации Путина рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла, писал Галлямов.

Проект переезда в Венесуэлу курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с диктатором Николасом Мадуро и который ранее занимался многомиллиардными вложениями в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Среди вариантов, куда Путин мог бы «сбежать», рассматривался и Китай, писал Галямов. Такое направление предлагал друг Путина миллиардер Юрий Ковальчук, владелец банка «Россия». Однако от этой идеи отказались из-за ментальности китайцев, утверждал Галямов: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».

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