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Блогера из Пинска будут судить за карикатуры на Путина и Лукашенко

  • 7.02.2023, 22:11
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Блогера из Пинска будут судить за карикатуры на Путина и Лукашенко
Николай Климович

У него инвалидность в связи с болезнью сердца.

В отношении пинского блогера Николая Климовича завели два дела – административное за пропаганду нацистской символики и уголовное за оскорбление Лукашенко.

Суд по административному делу пройдет 10 февраля. Поводом для преследования послужила карикатура на Владимира Путина в фейсбуке Климовича. Карикатура изображает российского президента одетого в фашистскую форму.

Уголовное дело возбуждено из-за карикатуры на Лукашенко в соцсетях. Рисунок схож с карикатурой на Путина, сообщает БАЖ.

Климовича задержали в декабре 2022 года и поместили в ИВС. После трех суток мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем (у него инвалидность в связи с болезнью сердца). Климовича передали медикам и освободили до суда.

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